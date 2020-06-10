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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaş başıboş köpeklerden şikayetçi

İHA

Bilecik'te son günler mahalle aralarında toplu olarak dolaşan başıboş köpeklerden şikayet ederken, "Sokağa çıkmaz hal geldik" dediler.

Vatandaş başıboş köpeklerden şikayetçi

Bilecik'te son günler mahalle aralarında toplu olarak dolaşan başıboş köpeklerden şikayet ederken, "Sokağa çıkmaz hal geldik" dediler.
Bilecik'te başta Ertuğrulgazi Mahallesi Mahalle Konağı çevresi olmak üzere bir çok mahallede 8 ve 10'arlı gruplar halinde başıboş gezen köpekler vatandaşlarım tedirgin ediyor. Vatandaşlar köpeklerin çokluğunda sokağa çıkmaz hale geldiklerini belirterek, belediyeden başı boş köpeklerin toplanarak Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakıma alınmalarını istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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