Yıldırımın düştüğü tarlada 6 dönüm ekili arpa kül oldu

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Bilecik’'te arpa ekili tarlaya yıldırım düşmesi sonucu koca tarla kül oldu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde yağan gök gürültülü sağanak yağış sırasında Hicabı İleri’ye ait 6 dönümlük arpa tarlasına yıldırım düştü. Düştüğü yerde alevler bir anda yükselirken, yangını gören köylülerin büyük çabası sonrası yangın söndürüldü. 6 dönüm arpanın yanarak kül olduğu yangında alevlerin söndürülmesi tarla sahibine rahat bir nefes aldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparken, alevlerin köye sıçramaması olası bir facianın önüne geçti.

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