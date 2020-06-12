1 aydır görülmüyordu, son iki günde 4 yeni vaka

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te yaklaşık bir aydır korona virüs vakası görülmezken, son 2 günde 4 yeni vaka tespit edildi.

Bilecik ve ilçelerinde 10 Mayıs tarihinden bu yana korona virüs (Covid19) vakası görülmüyordu. Ancak kentte son 2 günde 3'ü kent merkezi 1'i Bozüyük ilçesinde olmak üzere 4 yeni vaka tespit edildi. Hastalar yüksek ateş şikayeti ile gittikleri hastanelerde gözlem altına alındı. Yetkililer vatandaşların normalleşmenin rehavetine kapıldıklarını belirterek, sosyal mesafe ve maske konusunda hassasiyet gösterilmesi yönünde uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.