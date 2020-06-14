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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bursa'nın İznik ilçesinden Bilecik'in Osmaneli ilçesine seyir halindeki Hasan Tirek idaresindeki 16 LHE 86 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan Yusuf Gürek yönetimindeki 54 AEA 723 plakalı motosiklet, Osmaneli'ne bağlı Yeşilçimen Köy kavşağında çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yusuf Gürek, otomobil sürücüsü Hasan Tirek ve araçta yolcu olarak bulunan Necmi Akay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi ve Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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