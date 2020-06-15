9 metre yükseklikten düşen 16 aylık bebek hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te bir binanın 9 metre yüksekliğindeki penceresinden düşerek ağır yaralanan 16 aylık bebek hayatını kaybetti.

Olay; Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere Haceloğlu Mahallesi Remziye Hisar Sokak üzerinde bir evin 9 metre yüksekliğindeki penceresinden düşen 16 aylık bebek Eymen Enes G. ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan minik bebek, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bebek Eymen Enes G.'nin cenazesi Osmaneli'nde defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.