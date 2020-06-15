Yavru boz ayı bu kez havuz keyfi yaptı Fabrika bahçesindeki havuzda serinleyen yavru ayı bayıltılıp ormanlık alana bırakıldı

Bilecik'te bir fabrika bahçesine girmeyi adeta alışkanlık haline getiren yavru boz ayı, bu defada yüzme havuzuna girerek keyif yaptı.
BilecikOsmaneli karayolu üzerindeki Vezirhan beldesi sınırları içinde yer alan bir kağıt fabrika bahçesinde geçtiğimiz gün giren yavru ayı geldiği yere geri dönmüştü. Aradan geçen 2 gün ardından fabrika bahçesine ormanlı alandan tekrar gelen ayı bu sefer sosyal tesis önündeki yüzme havuzuna girerek serinledi. Ayıyı gören fabrika çalışanları durumu hemen jandarmaya haber verirken, bölgeye Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yavru boz ayı ekipler tarafından bayıltılarak ardından ormanlık alana bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.