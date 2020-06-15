Başkan Şahin minik öğrencilerle buluştu

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte eğitim veren özel bir anaokulu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Bilecik'te esnaf, sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlarla belirli dönemlerde bir araya gelen Başkan Şahin, bu kez kentte eğitim veren özel bir anaokulu ziyaret ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. Okuldaki öğrencileri sınıflarında gezen Başkan Şahin, öğrencilerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.Bilecik Belediyesi olarak eğitime ve çocuklara her zaman önem verdiklerini hatırlatan Başkan Şahin, eğitim ve öğrencilere yapılan yatırımın en büyük ve önemli yatırım olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.