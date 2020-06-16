Bilecik'te 600 kişiye bu test yapılacak

Korona virüste (Covid19) bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan antikor testi uygulaması kapsamında Bilecik'te 600 kişiye test yapılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Korona virüs (Covid19) ile mücadele için başlatılan “Toplum Tarama Çalışması” ile bilinenlerin dışında bilinmeyen vaka sayılarını da tespit etmeyi amaçlıyor. Uygulama kapsamında sağlık ekipleri, TÜİK’in belirlediği adreslere giderek, kişilerin rızası dahilinde PCR olarak adlandırılan Covid19 testini gerçekleştiriyor. Kandaki antikor düzeyi kontrol edilerek test yapılan kişilerde aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi değerler ayrı ayrı raporlanıyor. Bu kapsamda Bilecik il genelinde tespit edilen 600 kişiye bu test yapılmaya başladı.

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