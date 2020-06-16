Rektör Beydemir’e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor .

Korona virüs salgınını tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında ilk olarak, Eskişehir Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürü Taha Güven, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş ve İl Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Abdulmuttalip Karadeniz ziyaret etti. Rektör Beydemir'e yeni görevinde başarılar dileyen heyete, günün anısına Rektör Baydemir üniversitenin anı tabağı hediye etti.

Ardından, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Sekreter Vekili Fedli Dumlu, ICI Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı ve ATAP Yönetim Kurulu Üyesi M. Kenan Işık ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Rektör Beydemir’e ziyarette bulundu.

Misafirlerini makamında ağırlayan Rektör Beydemir, nazik ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür etti.

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