Bilecik´te define arayan 6 şüpheliye suçüstü

<br>Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK´te izinsiz kazı yapıp, define ararken suçüstü yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı.<br>Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Sırhoca köyünde İ.T., İ.K., S.A., Ş.A., E.Ö. ve S.K.´yi define ararken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 30 muhtelif kazı malzemesine de el konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik / Söğüt Cafer ELMAS<br>2020-06-17 14:42:35<br>
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