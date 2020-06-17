6 ayrı suçtan yakalaması olan şahıs polis ekiplerince yakalandı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 ayrı suçtan yakalaması olan 34 yaşındaki şahsı titiz bir çalışması sonuncunda yakaladı. Gözaltına alınan İ.D'nin(34), hükümlü veya tutuklunun kaçması, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, tehdit, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak gibi çeşitli suçlardan, 6 adet yakalama emrinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından Bilecik M tipi Cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.