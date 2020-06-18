FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı FETÖ operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PYD silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Bilecik merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Hatay ve Mersin'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aktif çalışan ve meslekten ihraç, emekli olmuş askeri personeller F.S. (51), K.Ç. (33), F.A. (51), E.S. (32) ve E.K. (50) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki ilk sorgularının ardından Bilecik Adliye Sarayına getirildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.