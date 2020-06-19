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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'in 40 yıllık esnafı hayatını kaybetti

İHA

Bilecik'in 40 yıllık esnafı konfeksiyoncu Kurtuluş Yalı hayatını kaybetti.

Bilecik'in 40 yıllık esnafı hayatını kaybetti

Bilecik'in 40 yıllık esnafı konfeksiyoncu Kurtuluş Yalı hayatını kaybetti.
Tülin Yalı'nın eşi, Yalın ve Senem Yalı'nın babaları, Ertuğrul Yalı'nın kardeşi, merhum terzi Saim ve Memduha Yalı'nın oğulları, Bilecik esnaflarından Kurtuluş Yalı, yakalandığı amansız hastalığı sonucu tedavi gördüğü Sakarya'da hayatını kaybetti. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Şerifpaşa Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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