CHP'li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP'li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muharrem Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün belediye meclisinde yaşanan olaylar sonrası AK Partili belediye meclis üyesine sahip çıkarak, "İnsanlar arasında ayrımcılık yapan söylemi ve bunun siyasete alet edilmesini kınıyorum" dedi.

CHP'li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muharrem Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün belediye meclisinde yaşanan olaylar sonrası AK Partili belediye meclis üyesine sahip çıkarak, "İnsanlar arasında ayrımcılık yapan söylemi ve bunun siyasete alet edilmesini kınıyorum" dedi.
Tüfekçioğlu, geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Meclisinde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında yaşanan olayların ardından Gürses'in, Kaya'ya, "Elin Sinoplusu gelmiş burada ahkam kesiyor" sözleri tepki gösterdi. Tüfekçioğlu, "Yaklaşık 40 yıldır Bilecik'te yaşayan, 16 yıldır Bilecik Karadenizliler Dernek Başkanlığı yapmış, Karadenizliler Derneği Kurucu ve Onursal Dernek Başkanı ve Bilecik Belediyesi Meclis Üyesi olarak hizmet etmeye çalıştığım Bilecik şehrimize, yakın zamanda yapılan meclis toplantısında hoş olmayan bir diyalog olmuştur. İnsanlar arasında ayrımcılık yapan söylemi ve bunun siyasete alet edilmesini kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD uyardı
YEREL HABERLER AFAD uyardı
Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı Şuan Türkçe ve İngiliz dil seçeneği olan oyun dünyaya açıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz; "2 boyutlu eğitici olan platform oyunumuzda hayvan karakterlerimiz var"
YEREL HABERLER Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı Şuan Türkçe ve ...
Bilecik’te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik Kiraz toplamaya geldi, evi kül oldu
YEREL HABERLER Bilecik’te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik Kiraz ...
Başkan Şahin: "Sanayileşme ile büyüme hedefimize varmak için durmadan çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Şahin: "Sanayileşme ile büyüme hedefimize ...
Başkan Şahin'in fabrika ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Şahin'in fabrika ziyareti
Bir tepkide Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'dan geldi AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı: "15 yıl belediye başkanlığı yapmış bir kimse olarak söylüyorum doğru noktada değiller" "Siyasetin dili bu olmamalı, lisanı bu olmamalı" "Talihsizliğin ötesinde ayıp olarak telaffuz ediyorum" "Beğenmedikleri Sinopluların, Erzurumluların, Sivaslıların aralarında bulunacaklar" "Gerekli suç duyurularını yapacağız"
YEREL HABERLER Bir tepkide Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'dan ...
AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan tepki AK Partiden Bilecik Belediye meclisinde yaşanan olaylara tepki AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık: "Siyaseten yapılmış bu sözleri son derece talihsizlik olarak görüyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Başkanı Karabıyık'tan tepki AK ...
Başkan Şahin,"İlçemiz, Bilecik'in Antalya'sı olarak adlandırılıyor" Başkan Şahin'den İl Müdürü Yoldaş'a ziyaret Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin; "Osmaneli, Bilecik'te tarımla uğraşan nüfusunun en yoğun olduğu ilçe"
YEREL HABERLER Başkan Şahin,"İlçemiz, Bilecik'in Antalya'sı olarak ...
AK Parti İl Başkanı Karabıyık'tan TOKİ inşaatında inceleme
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Karabıyık'tan TOKİ inşaatında ...
739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 739. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri ...
Bozüyük'te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı
YEREL HABERLER Bozüyük'te LGS sınavı sorunsuz olarak tamamlandı
Bilecik Belediyesi ile İl Özel İdaresini karşı karşıya getiren yıkım kararı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin avukatlara sert çıktı Yıkım durdurulunca hem jandarma hem de zabıta ekipleri rahat bir nefes aldı
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesi ile İl Özel İdaresini karşı ...
Bilecik'te 3 bin 573 öğrenci ter döktü
YEREL HABERLER Bilecik'te 3 bin 573 öğrenci ter döktü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X