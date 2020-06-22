AFAD uyardı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bilecik, Eskişehir ve Kütahya illeri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; buğun öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (2150 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yerel dolu yağlısı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karsı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.