Mantar toplamaya çıktı, cesedi bulundu Bilecik’te ormanda mantar toplarken yıldırımın isabet ettiği şahıs hayatını kaybetti

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

Bilecik’te ormanda mantar toplarken sağanak yağışa yakalanan şahıs, üzerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde çobanlık yapan Abdülsamed Cingöz (25), öğle saatlerinde ormana mantar toplamaya çıktı. Çobanlık yaptığı aile, Cingöz’den bir daha haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Aile fertleri ve jandarma ekiplerinin arazide yaptığı aramalar sonucu 1,5 kilometre uzaklıktaki Kayınlık mevkisinde gencin cesedi bulundu. Sol yanı yanmış ve ayak parmakları patlamış şekilde bulunan Abdülsamed Cingöz’ün cenazesi, kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere otopsi için Bursa’ya gönderildi.

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