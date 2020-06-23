Mantar toplamaya çıkan çoban, yıldırım düşmesi sonucu öldü

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)BİLECİK´in Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde, ormana mantar toplamaya çıkan Abdülsamed Cingöz (25), yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.<br>Pazaryeri ilçesine bağlı Büyükelmalı köyünde, çobanlık yapan Abdülsamed Cingöz, dün ormana mantar toplamaya çıktı. Çobanlık yaptığı aile, Cingöz´den bir daha haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Aile fertleri ve jandarma ekiplerinin arazide yaptığı aramalar sonucu 1.5 kilometre uzaklıktaki Kayınlık mevkisinde gencin cesedi bulundu. Sol tarafı yanmış ve ayak parmakları patlamış şekilde bulunan Abdülsamed Cingöz´ün cenazesi, kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan ilk incelemede, çobanın üzerine düşen yıldırım sonucu öldüğü değerlendirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS<br>2020-06-23 10:53:05<br>

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