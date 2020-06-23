Başkan Şahin, dolunun vurduğu köyü ziyaret etti

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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, dün dolunun vurduğu Ağlan köyünü ziyaret etti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ağlan köyünde dün misket büyüklüğünde yağan dolu sonrası meydana gelen sel köylülerin tarlalarını vurmuştu. Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler dolunun vurduğu köye ziyaret ederek, köylülere 'geçmiş olsun dileklerini iletti. Köylülerden bilgi alan ikili, zarar tespit çalışmalarının başlatılacağı söylediler.

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