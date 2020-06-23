Rektör Beydemir. "Oluşturacağımız sinerjiyi öğrencilerimize de yansıtacağız"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, oluşturacakları sinerjiyi öğrencilere de yansıtacaklarını belirterek, "Her adımda birlikte yürüyerek, üniversitemizi ve bölümlerimizi yukarılara hep beraber taşıyacağız" dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Sağlık Bilimleri ve İslami İlimler Fakültelerini ziyaret etti. Ziyarette bölümler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Rektör Beydemir, fakültede görev yapan akademik personele hitaben yaptığı konuşmada özveriyle çalışma vurgusu yaptı. Akademisyenliğin mesai mefhumu gözetilmeyen bir meslek olduğunu ifade eden Rektör Beydemir, “Gece gündüz demeden çalışıp projelerimizi ve çalışmalarımızı geliştireceğiz. Oluşturacağımız sinerjiyi öğrencilerimize de yansıtacağız. Her adımda birlikte yürüyerek, üniversitemizi ve bölümlerimizi yukarılara hep beraber taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun ile Üniversitenin Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt'ta eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.