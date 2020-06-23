Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Canseven'in tayini çıktı

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Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İlhan Canseven'in Elazığ'a tayini çıktı.

Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, ilçede 6 yıldır görev yapan ve geçtiğimiz gün Elazığ'a tayini çıkan Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş İlhan Canseven'e başarı belgesi ve plaket takdim etti. İlçeye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı başarı başarı belgesine layık görülen Kıdemli Başçavuş İlhan Canseven'e Kaymakam Çırak, bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

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