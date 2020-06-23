Belediye Başkanı Şahin,"Kimsenin orada söz söylemeye hakkı yoktur" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; “Selim Yağcı, seyir terasıyla ilgili belediye yararına çok sağlam bir protokol yapmış" “Bir talimatla oy kullanan halkın temsilcilerini kabul etmiyorum"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye Başkanı Şahin,"Kimsenin orada söz söylemeye hakkı yoktur" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; “Selim Yağcı, seyir terasıyla ilgili belediye yararına çok sağlam bir protokol yapmış" “Bir talimatla oy kullanan halkın temsilcilerini kabul etmiyorum"

İHA

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve geçtiğimiz yıllarda Bilecik Belediyesine tahsis edilen ve İl Özel İdare tarafından yıkılmak istenen Pelitözü Gölpark Seyir Terası tesisi hakkında açıklamalarda bulunarak, " Her tür hak Bilecik belediyesinindir başka kimsenin orada söz söylemeye hakkı yoktur" dedi.

Belediye Başkanı Şahin,"Kimsenin orada söz söylemeye hakkı yoktur" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; “Selim Yağcı, seyir terasıyla ilgili belediye yararına çok sağlam bir protokol yapmış" “Bir talimatla oy kullanan halkın temsilcilerini kabul etmiyorum"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan ve geçtiğimiz yıllarda Bilecik Belediyesine tahsis edilen ve İl Özel İdare tarafından yıkılmak istenen Pelitözü Gölpark Seyir Terası tesisi hakkında açıklamalarda bulunarak, " Her tür hak Bilecik belediyesinindir başka kimsenin orada söz söylemeye hakkı yoktur" dedi.
Başkan Şahin, kentteki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Baktık ahşaplar kurumuş ve orayı da birisi kiralamak istedi. Ahşabı ahşapla güçlendiremezsiniz çelik taşıyıcılarla güçlendirdik ve tabi insanlar çıkacaklar oraya. Böyle bir dönüşüm projesiyle tam yap işlet devret değil ama şartlı kiralama böyle yaparsan buraya bu kirada oturabilirsin şeklinde birilerine kiraya verdik. Ondan sonra onlar bu olay olmadan önce tuğla da örmüşler biz durdurduk ve çelik ile cam kullanacaksın sadece dedik. Biz oraya düzgün gerçek seyir terasına dönüştürüyoruz çünkü adı seyir terası" dedi.
“O dönem belediye şimdi milletvekili olan Selim Yağcı, belediye yararına çok sağlam bir protokol yapmış"
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Özel İdaresi Pelitözü Gölpark Seyir Teras'ın protokole aykırı işlem yapılıyor diye yıkmak için işletmenin kapısına dayandıklarını anlatarak, "Birincisi mücavir alanda belediye dışında hiçbir güç yıkım yapamaz. Her tür hak Bilecik belediyesinindir başka kimsenin orada söz söylemeye hakkı yoktur. İkincisi protokole aykırı değil protokolde eğer sadece yeni bir bina yapacaksak onu karşılıklı anlaşmayla yapabilirsiniz yazıyor ama var olan binaların bakımı ve onarımı tam tersi bizim sorumluluğumuza atılmış sözleşmede. Sağ olsun Selim Yağcı, belediye yararına çok sağlam bir protokol yapmış ve her şey belediye yararına orada. Pek hukuksal açık bırakmamış yani. Benim esasım kamu yararınadır ve hiçbir kimse de beni engelleyemez. Ahşaplar bakımsızlıktan kuruduğu için ben insan çıkartamam onun üzerine mecburen çelik güçlendirme yapıyorum" dedi.
“Bir talimatla oy kullanan halkın temsilcilerini kabul etmiyorum ben"
Yıkım kararını yargıya taşımaları ve öyle bir hakları varsa da o yeri yıksınlar diyen Başkan Şahin, "Taşıyıcı niteliğini yitirmiş bir binayı tadilatla ilgili ben sorumluyum protokolde de zaten. Görevimi yapıyorum ben orada. Biz Bilecik’in yararına olan her şeyi yapacağız. Buradaki geçici bürokratlar değil halkın seçtiği biziz bir şeyler yapacak. Belirli bürokratlar hükümete yaranmak için CHP’li belediyeye engeller çıkartıyoruz diyerek bir puan elde etmek istiyorlar. Bilecik halkının oylarıyla seçtiği meclis üyeleri özellikle il genel meclisi üyeleri talimatla oy kullanıyorlar. Hiçbiri Bilecik’in artısına mı eksisine mi belli değil. Önemli olan bu şehrin artılarıdır. Bir talimatla oy kullanan halkın temsilcilerini kabul etmiyorum ben.
“Kuru gürültü yapmasınlar"
Haziran ayı Belediye Meclisi toplantısında, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile AK Parti Grup Sözcüsü Çetin Kaya arasında yaşanan olaylara değinen Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;
"Meclis toplantısı esnasında olan bir şey değil ben ara verdiğim sırada olmuş sanırım. Gerçekten meclis salonu içinde bulunan odamdaydım. Çünkü hararet artınca ben mola verdim. Meclislerde canlı yayın yapıyorsanız ara verdiğinde kesmek zorundasınız ya da özel bir gündem dışı bir şey konuşacaksanız meclisi kapatırsınız ve öyle konuşursunuz. O arada ama ses kayıtları kesilmemiş diyorlar. Ahmet beyin söylediği iddia edilen 'Elin Sinoplusu gelmiş ahkam kesiyor' cümlesini ben duymadım. Bizim meclisimizde her parti temsil ediliyor. Bırakın benim Meclis Başkanı olmamı iki kişi konuşurken söz kesmek adabı muaşeret kurallarına aykırıdır. Bundan önce neden böyle bir tartışma çıkmadı da bu Mecliste çıktı, bundan önceki Meclislerde Çetin bey benim sözümü hiç kesmiyordu, yine çok konuşuyordu, bende ona söz veriyordum. İlk kez benim sözümü kesti, sözümü kestiği için uyarıda bulundum, bu dediğim gibi adabı muaşeret kuralıdır. Canlı yayında var, açıp izlesinler, kuru gürültü yapmasınlar, insanları yalan yanlış şeylerle töhmet altında bırakmasınlar, böyle şeyler olmaz, Meclis burası, kuru gürültü yapmasınlar" dedi.
"Muharrem Tüfekçioğlu muhtemelen onun düzeltmesini de yapacaktır"
CHP Belediye Meclis üyesi Muharrem Tüfekçioğlu’nun sosyal medya hesabından Ahmet Gürses’in söylediği iddia edilen cümle ile ilgili yaptığı paylaşımı değerlendiren Başkan Şahin, "Yaptığı yorumdan Ahmet bey de söz etti. Eksik bilgilendirmeden dolayıdır muhtemelen Muharrem Tüfekçioğlu bey öğle bir yorum yaptı ve onun düzeltmesini de yapacaktır. Muharrem bey bizim hepimizin gayet uyumlu çalıştığımız arkadaşlardır. Ahmet be ile görüştükten sonra ilgili tekzibini yapacaktır yani” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Canseven'in tayini çıktı
YEREL HABERLER Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Canseven'in tayini ...
3 evin kül olduğu yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 3 evin kül olduğu yangın sonrası hasar tespit ...
Rektör Beydemir. "Oluşturacağımız sinerjiyi öğrencilerimize de yansıtacağız"
YEREL HABERLER Rektör Beydemir. "Oluşturacağımız sinerjiyi ...
Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü
YEREL HABERLER Bozüyük Dodurga yolu beyaza büründü
Gece yarısında bir araya geldiler
YEREL HABERLER Gece yarısında bir araya geldiler
Başkan Şahin, dolunun vurduğu köyü ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Şahin, dolunun vurduğu köyü ziyaret etti
Mantar toplamaya çıkan çoban, yıldırım düşmesi sonucu öldü
YEREL HABERLER Mantar toplamaya çıkan çoban, yıldırım düşmesi sonucu ...
21 yıl önce gelin geldiği köyde, çömlek ustası oldu 40 yaşındaki çömlek ustası mine Aslan; "İlk başlarda çamurdan yapılan çömleklere alışamasam da eşimin desteği ile kısa zamanda çömlek yapmasını öğrendim" “En büyük destekçim eşim oldu”
YEREL HABERLER 21 yıl önce gelin geldiği köyde, çömlek ustası ...
Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses: "Ben böyle bir tabir kullanmadım"
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Gürses: "Ben böyle ...
Mantar toplamaya çıktı, cesedi bulundu Bilecik’te ormanda mantar toplarken yıldırımın isabet ettiği şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mantar toplamaya çıktı, cesedi bulundu Bilecik’te ...
Misket büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti Su içinde mahsur kalan araç sürücüsü, suların çekilmesini bekledi
YEREL HABERLER Misket büyüklüğündeki dolu hayatı felç etti Su içinde ...
Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni alınan tedbirler işletmecilere tebliğ edildi
YEREL HABERLER Korona virüsüyle mücadele kapsamında yeni alınan ...
Telefon dolandırıcıları bu kez çiftçileri hedef aldı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları bu kez çiftçileri hedef aldı
İl Başkanı Karabıyık, İl Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Yıldırım'ı askere uğurladı
YEREL HABERLER İl Başkanı Karabıyık, İl Gençlik Kolları Teşkilat ...
AFAD uyardı
YEREL HABERLER AFAD uyardı
CHP'li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip çıktı
YEREL HABERLER CHP'li meclis üyesi AK Partili meclis üyesine sahip ...
Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı Şuan Türkçe ve İngiliz dil seçeneği olan oyun dünyaya açıldı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz; "2 boyutlu eğitici olan platform oyunumuzda hayvan karakterlerimiz var"
YEREL HABERLER Kızından aldığı ilhamla oyun tasarladı Şuan Türkçe ve ...
Bilecik’te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik Kiraz toplamaya geldi, evi kül oldu
YEREL HABERLER Bilecik’te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik Kiraz ...
Başkan Şahin: "Sanayileşme ile büyüme hedefimize varmak için durmadan çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Şahin: "Sanayileşme ile büyüme hedefimize ...
Başkan Şahin'in fabrika ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Şahin'in fabrika ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X