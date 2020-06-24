Bilecik Defterdarı görevden alındı

Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin ve 3 ilin defterdarı görevden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesinin 2'inci maddesi gereği; Bilecik Defterdarı Mustafa Şahin, Diyarbakır Defterdarı Mecit Özdemir, Kars Defterdarı Senem Topal ve Kilis Defterdarı Zekeriya Keleş görevden alındı.
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