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Yağmur suyu altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı Bilecik'te metrekareye 24.5 kilogram yağış düştü

İHA

Bilecik'te metrekareye 24.5 kilogram yağış düşerken, geçtiğimiz yıllarda her yağışta su baskınlarının yaşandığı ve esnaf ile vatandaşın mağdur olduğu Çınar marketler bölgesinde bu kez sel baskını yaşanmadı

Yağmur suyu altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı Bilecik'te metrekareye 24.5 kilogram yağış düştü

Bilecik'te metrekareye 24.5 kilogram yağış düşerken, geçtiğimiz yıllarda her yağışta su baskınlarının yaşandığı ve esnaf ile vatandaşın mağdur olduğu Çınar marketler bölgesinde bu kez sel baskını yaşanmadı
Bilecik Belediyesi tarafından şehir merkezi başta olmak üzere Hürriyet Mahallesi’nde devam eden yağmur suyu altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Bilecik Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilecik Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre bu yıl 21 Haziran Pazar günü metrekareye 14.5 kilogram, 22 Haziran Pazartesi günü 24.5 kilogram ve 23 Haziran Salı günü ise 20.9 kilogram yağış düştüğü kaydedildi. İstiklal Mahallesi Kent Sitesi parkı ile Dedeoğlu Caddesi arasındaki bölüm ile Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar’ın olduğu bölgede gerçekleştirilen altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, yapılan çalışmalar ani yağışların verdiği olumsuzlukları en aza indirdi. Su alış yerlerinin artırıldığı çalışmaların tamamlanması ile birlikte başta Çınar Marketler bölgesi, Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önü ve birçok noktada meydana gelen su baskınları tamamen çözüme kavuşacak. Ayrıca Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından aşırı yağışlar sonrasında mazgal temizlikleri gerçekleştirilerek, oluşabilecek baskınlar en aza indirilmesi sağlanıyor" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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