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Bilecik İl Sınav Koordinatörü Beydemir, hafta sonu sınava girecek öğrenci ve velileri uyardı Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir "Her adayı sınav binasına getirip götürmek için yalnız bir yakını refakat edebilecektir" "Veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır" "İsteyen adaylar kendi maskelerini ve şeffaf şişede olmak şartı ile kolonyalarını getirebileceklerdir"

İHA

Bilecik İl Sınav Koordinatörü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, hafta sonu sınava girecek öğrenci ve velilerine uyarıda bulunarak, "Veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır.Öğrenci ve velilerin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre, 34 adım) uymaları ve maske takmaları gerekmektedir" dedi.

Bilecik İl Sınav Koordinatörü Beydemir, hafta sonu sınava girecek öğrenci ve velileri uyardı Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir "Her adayı sınav binasına getirip götürmek için yalnız bir yakını refakat edebilecektir" "Veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır" "İsteyen adaylar kendi maskelerini ve şeffaf şişede olmak şartı ile kolonyalarını getirebileceklerdir"

Bilecik İl Sınav Koordinatörü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, hafta sonu sınava girecek öğrenci ve velilerine uyarıda bulunarak, "Veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır.Öğrenci ve velilerin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre, 34 adım) uymaları ve maske takmaları gerekmektedir" dedi.
Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Korona virüs salgını sonrası gerçekleşecek ÖSYM sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020YKS) için Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından gerekli önlemler alındığını belirtti. Beydemir, "Korona virüs salgınının kontrol altına alındığı ve normalleşme sürecinin yaşandığı bu günlerde, salgınının yeniden harekete geçmemesi için ÖSYM ve İl Sınav Koordinatörlüğü, güvenlik ve sağlık açısından gerekli tedbirleri almıştır. Bu amaçla, tüm sınav binalarımız, okul bahçeleri, sınıflar, lavabolar, tuvaletler ve metal aksamlı ortak kullanım alanlarının temizliği tamamlanmış ve adayların sınava gireceği yerler hijyenik bir hale getirilmiştir. Sınava girecek öğrenciler, veliler ve sınavda görev yapacak personelin sağlığı için aşağıda belirtilen kararlara uyulması son derece önemlidir" dedi.

"Veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır"
İl Sınav Koordinasyon Kurulunun almış olduğu karardan bahseden Rektör Beydemir, "2728 Haziran 2020 Cumartesi Pazar günleri gerçekleşecek sınavda uygulayacağı önlemler şu şekildedir. Veliler sınav binalarının bahçelerine alınmayacaktır. Öğrenci ve velilerin sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre, 34 adım) uymaları ve maske takmaları gerekmektedir. Her adayı sınav binasına getirip götürmek için yalnız bir yakını refakat edebilecektir. Veliler adaylara sınav binalarında oluşturulan güvenli bölgeye kadar refakat edebilecekler. Veliler öğrencilerini sınav binası güvenli bölgesinde bırakacaklar ve sınav bitiş saati olan 13.00’den sonra aynı yerden sosyal mesafe kuralları çerçevesinde alabilecekler. Adaylara bina girişlerinde ÖSYM tarafından maske ve ıslak mendil dağıtılacak ve el antiseptiği uygulanacaktır. İsteyen adaylar kendi maskelerini ve şeffaf şişede olmak şartı ile kolonyalarını getirebileceklerdir. Sınav binalarınıza geliş saatinizi son ana bırakmamanızı hatırlatır, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2020YKS) girecek tüm adaylarımıza Bilecik İl Sınav Koordinatörlüğü olarak başarılar dileriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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