Sağlık Hizmetleri MYO Müdürlüğünde görev değişikliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Doç. Dr. Hasan Yamık atandı.
Devir teslim törenine katılan Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, görevini devreden Doç. Dr. Ülküye Dudu Gül’e çalışmaları nedeniyle teşekkür ettiler ve Doç. Dr. Hasan Yamık’a yeni görevinde başlarılar dilediler.
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