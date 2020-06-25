İl müdürlerinden Bayırköy Belediye Başkanı Yaman'a ziyaret

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik ve Bayırköy'ün tarım yapısı, potansiyeli ve kurum hakkında bilgiler verdi. Bayırköy'ün tarımsal yapısıyla ilgili yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Başkan Yaman, iki kurum müdürüne ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

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