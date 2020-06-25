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Bilecik'te şantiyeler denetlendi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, "Şantiyede baret, koruyucu eldiven, iş önlüğü gibi malzemelerin varsa ortak kullanımı kesinlikle yasaklanacaktır" "Tek ve şahsi malzeme kullanımı sağlanacaktır"

İHA

Bilecik'te şantiyeler denetlendi Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, "Şantiyede baret, koruyucu eldiven, iş önlüğü gibi malzemelerin varsa ortak kullanımı kesinlikle yasaklanacaktır" "Tek ve şahsi malzeme kullanımı sağlanacaktır"

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Korona virüs (Covid19) önlemleri kapsamında kent gelenindeki şantiyelerin denetimlerine aralıksız devam ettiği söyledi.
İl Müdürü Budak, yaptığı yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' olarak belirtilen Covid19 salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı önlemler kapsamında kamu ve özel sektöre yönelik yapım ve denetim hizmetlerinin daha sağlıklı olarak yürütülmesi için şantiyede salgına karşı yapılacak bilgilendirmeler başta olmak üzere, sosyal mesafenin korunması , ortak kullanım alanlarındaki temizlik ve hijyen kuralları, maske kullanımı ve ateş ölçülmesi şantiye mahallinde alınması gerekli birçok önlemi içeren Bakanlığımız 2020/9 sayılı Genelgesi yayımlanmıştır. İl Müdürlüğümüzce, söz konusu Genelge kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara ile sektördeki tüm paydaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup; inşaat mahallinde de gerekli önlemlerin izlenmesine yönelik şantiye denetimlerimiz devam etmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid19 salgının yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen bazı tedbirleri içeren 2020/9 sayılı genelgede belirtilen önlemler yayınladı. Bunlar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenler; çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirleyecek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler alacaktır. İş yerlerinde virüsle ilgili bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirmeler toplu halde yapılmayacaktır. Şantiyede muhtelif yerlere okunaklı şekilde Sağlık Bakanlığı‘nın salgın hastalığa ilişkin alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilendirme afişleri asılacaktır. Yatakhane, yemekhane ve sosyal tesis gibi toplu kullanım alanlarında yeterli doğal havalandırma olmaması durumun da, karbon filtre, elektrostatik filtre, hepafiltre, aktif oksijen ve UV teknolojisi kullanılan hava temizleme cihazları (kapasitesi m2/kişi sayısına uygun olarak) kullanılması değerlendirilmelidir" dedi.

"Şantiyede baret, koruyucu eldiven, iş önlüğü gibi malzemelerin varsa ortak kullanımı kesinlikle yasaklanacaktır"
İl Müdür Budak, açıklamasının devamında, "Yatakhane, yemekhaneler, sosyal tesisler, servis taşımacılığı ile ulaşım gibi toplu kullanım alanlarında sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilecek, eğer hacimler yetersiz ise yemekhanelerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla iş planını aksatmadan vardiyalı yemek uygulamasına geçilecektir. Yatakhanelerde sosyal mesafe açısından yetersizlik tespiti durumunda ek hacimler oluşturulacaktır. Toplu kullanım alanlarının günlük dezanfektasyonu sağlanacaktır. Yatakhane, yemekhaneler, sosyal tesisler gibi Ortak malzeme kullanımının kesinlikle yasaklanacaktır. Tek ve şahsi malzeme kullanımı sağlanacaktır. Masa başı çalışılan alanlarda dönüşümlü ya da uzaktan çalışma sistemine geçilecek, ortak malzeme kullanımı yasaklanacaktır. Şantiye sahasında ateş ölçer, koruyucu eldiven, maske gibi malzemeleri bulundurulacak, şüpheli görülen durumlarda ölçümü alan yetkili tarafından vakit kaybedilmeden şüpheli kişi/kişilerin izole bir ortama alınarak sağlık kuruluşlarına (Alo 184), şantiye şefine, proje müdürüne bilgi verilecektir. wc, banyo gibi ıslak hacimlerin olduğu bölümlerde temizlik tedbirleri artırılacak, bu hususta Sağlık Bakanlığınca belirlenen önlemler alınacaktır. Şantiye sahasının muhtelif alanlarında dezenfektan bulundurulacak, kullanılması sağlanacaktır. Şantiye sahasına rutin görevli personelin her gün alanda bulunması zorunlu olan çalışanlar hariç, giriş ve çıkışları kontrol altına alınacaktır. Dışarıdan gelen kamu görevlileri ve/veya yöneticileri dahil denetçi, müşavir, malzeme tedarikçisi gibi kişiler maske, eldiven olmadan ve ateş ölçerle ölçümleri yapılmadan şantiyeye alınmayacaktır. Şantiyede baret, koruyucu eldiven, iş önlüğü gibi malzemelerin varsa ortak kullanımı kesinlikle yasaklanacaktır. Bulaşma/yayılma risklerinin belirlenmesi, önlenmesi için alınması gerekli tedbirler, bulaşma oluşması durumunda alınacak tedbirler, salgın hastalığa ilişkin Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı doğrultusunda 'Risk ve Kontrol Planı' oluşturularak belirlenecektir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 5. maddesi uyarınca işveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleyecek, denetleyecek ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlayacaktır. Sağlık Bakanlığının belirttiği tedbirlere harfiyen uyulacak, şüpheli her durumda Sağlık Bakanlığınca belirlenen 14 gün kuralı işletilecektir ve takibi yapılacaktır. Yapının projelendirme, yapı denetim ve müşavirlik hizmetlerini üstlenen kurum, kuruluş ile bürolar, gerek ofis ortamında gerekse şantiye mahallinde sorumlulukları dahilinde yukarıda belirtilen tedbirleri alacaklardır, şantiye mahallinde alınan tüm tedbirlere de uyacaklardır.Şantiye içerisinde çalışan kişi sayısına bağlı olarak denetimleri yerine getirebilecek sayıda koordinatör ve denetim ekibi oluşturulacaktır. Bu ekip tarafından formlar tehlike geçene kadar düzenli olarak tutularak kontrol amiri ya da şantiye şefi tarafından muhafaza edilecektir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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