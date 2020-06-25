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Başkan Yaman, "Bayırköy’de üretilen ve çıkan her şeyi Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi taşır" Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman; "Bilecik çok büyük bir yer değil, kendi yağını da başkasına verirse kavrulacak hiç bir şey bulamaz"

İHA

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy'de üretilen ve çıkan her şeyi Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından taşıyacağını söyleyerek, "Bizim kooperatifime iş vermeyen firmanın yollarını kazdık, biz burada" dedi.

Başkan Yaman, "Bayırköy’de üretilen ve çıkan her şeyi Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi taşır" Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman; "Bilecik çok büyük bir yer değil, kendi yağını da başkasına verirse kavrulacak hiç bir şey bulamaz"

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy’de üretilen ve çıkan her şeyi Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından taşıyacağını söyleyerek, "Bizim kooperatifime iş vermeyen firmanın yollarını kazdık, biz burada" dedi.
Başkan Yaman, Bilecik'in çok büyük bir yer olmadığı, kendi yağını da başkasına verirse kavrulacak hiç bir şey bulamayacağı söyleyerek, "Bayırköy’de üretilen ve Bayırköy’de çıkan her şeyi Bayırköy Taşıyıcılar Kooperatifi taşır. Bunu işletmelere de söylüyoruz, bölgemizdeki fabrikalara da söylüyoruz. Bakın arkadaşlar Bilecik çok büyük bir yer değil, kendi yağını da başkasına verirse kavrulacak hiç bir şey bulamaz o yüzden tekrar ediyorum. Bayırköy’de iş yapmak isteyen arkadaşlar bunu iyi bilirler, fabrikalarda dahil. Bayırköy’de ne üretilirse biz çekeriz, bu birinci örneğimiz. Bunda tavizimiz yok kesinlikle, neye mal olacaksa olsun. Bakın geçtiğimiz yıllarda burada bir maden ocağı ihalesinde bizim taşıyıcılar kooperatifimiz ihaleye dahil oluyor ama bizim arkadaşlar ihaleye girmiyorlar. Denizlili bir firma alıyor. Daha sonra yargıya da taşındı bu durum saklanacak bir şey yok. Bizim kooperatifimize iş vermeyen firmanın yollarını kazdık. Eğer biz kendi ekmeğimize sahip çıkmazsak, vay halimize. Belki belediye başkanlığı öncesi sendikacılık yapımın da etkisi olabilir bunda. Bize ait olan yollardaki çalışmamızı bu şekilde onlara yansıttık. Denizlili firma geldi bana '7 tane daha önce böyle kooperatif kapandı, uğraşma sen böyle işlerle' dedi. Bir buçuk ay bu işlerle uğraştık. Orada ilgili işletme bu konudaki hassasiyetimizi anladılar ve bu firma ilk defa tarihinde bir ihale iptal ederek, bizim kooperatifimize verdi işi" dedi.

"Bölgemizde ilk olarak kendi vatandaşımızı korumak zorundayız"
Başkan Yaman, bir gazetecinin "Söğüt Taşıyıcılar Kooperatifi geçtiğimiz günlerde Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in belediye bünyesinde kurduğu şirketle SöğütEskişehir karayolu çalışmalarında şantiyeye malzeme çekme işini aldığını iddia ederek, tepkilerini göstermişlerdi, bunun için ne diyorsunuz" sorusuna, "Bizler belediye başkanıyız bölgemizde ilk olarak kendi vatandaşımızı korumak zorundayız. Bundan taviz yok Bayırköy'de yok diğer belediyelerde de inanıyorum bir gayret sarf ediliyordur. Söğüt'te ki konuyla ilgili de beni de aradılar taşıyıcı arkadaşları onları sağduyuya davet ettik. Ama onlar zannedersem sizlerin aracılığıyla bunu medyada duyurdular. İnşallah orada sağduyu hakim olur, ama yine söylüyorum belediyeler kendi görevlerinin haricinde vatandaşın kar sağlayacağı yerlere girmemesi lazım benim şahsi görüşüm. Eğer oradan vatandaşımız ve halkımız bir gelir elde edecekse bizim o işe girmememiz lazım. Belediye şartlı ve şartsız bağış alabilir bu konuda bir sıkıntı yok. Belediye başkanı beldesini, ilçesini ve ilini savunmakla mükelleftir. Başkasının dediğim gibi halkın para kazanacağı vatandaşın yaptığı işlerde bizim belediye olarak uzak durmamız lazım. Son sözü halk söylediğine göre zaman içerisinde göreceğiz. Denizlide bizim bir ilimiz ama Bayırköy bizim memleketimiz. Oradaki herkes hakkını savunmak zorunda bir mesaj olsun aslında halk üretiyorsa biz destekleyelim. Halk bir şey yapıyorsa biz destekleyelim. Yani halka rağmen belediyede rekabet ortamı yaratmayalım sonuçta onların teveccühü ile gelen insanlarız biz onlara karşı bir alan yaratmayalım benim şahsi düşüncem" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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