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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ekipleri alarma geçiren ihbar

İHA

Bilecik'te ev yangını ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri alarma geçerken, olayın eski bir kanepenin yakılması olduğu anlaşıldı.

Ekipleri alarma geçiren ihbar

Bilecik'te ev yangını ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri alarma geçerken, olayın eski bir kanepenin yakılması olduğu anlaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Şener Sokak üzerinde ikametgah yangını ihbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edilirken, ekipler kısa sürede verilen adrese ulaştı. Belirtilen adreste herhangi bir yangının olmadığı ve evin yan tarafında mahalle sakinleri tarafında eski bir kanepeyi yakıldığı gören itfaiye ekipleri, hemen yanan kanepeyi söndürdü ve olay yerinden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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