İl Başkanı Karabıyık'tan Bilecik Sağlık-Sen'e ziyaret

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik SağlıkSen'i ziyaret etti.

Bilecik SağlıkSen Başkanı Süleyman Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Sağlık AK Parti iktidarımız dönemlerinde nereden nereye geldi, buna bütün halkımız yakinen şahit. Bu başarıyı siz sağlık çalışanları ile elde ettik ve asla bundan geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz" dedi.

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