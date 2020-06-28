Bilecik’te otomobille ambülans çarpıştı, 1 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik’te otomobille ambülans çarpıştı, 1 yaralı

İHA

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobilin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik’te otomobille ambülans çarpıştı, 1 yaralı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, otomobilin ambulansla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salim K. idaresindeki 34 NT 328 plakalı otomobil, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Bilecik Devlet Hastanesine sevk etmek için yola çıkan Şadi Ç. idaresindeki 11 TE 498 ambulansa hastane kavşağında çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans kaldırıma çarparak durabildi.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsünü Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza yapan ambulansın arkasındaki hasta ise başka bir ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

6 dönümlük tarlasında en son çilek üretmeye karar verdi Çilek üreticisi Yalçın Nar: "Toprağımız bereketli, rakım yüksek olduğu için aroma ve tadı bir başka oluyor"
YEREL HABERLER 6 dönümlük tarlasında en son çilek üretmeye karar ...
Vali Şentürk, Osmaneli ve köylerinde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Şentürk, Osmaneli ve köylerinde incelemelerde ...
Gölpazarı Gıda İhtisas OSB istihdam imkânları oluşturacak önemli bir yatırım
YEREL HABERLER Gölpazarı Gıda İhtisas OSB istihdam imkânları ...
İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı
YEREL HABERLER İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı
YKS sınavı için okul bahçeleri dezenfekte edildi
YEREL HABERLER YKS sınavı için okul bahçeleri dezenfekte edildi
4 farklı hırsızlık olayından aranıyordu
YEREL HABERLER 4 farklı hırsızlık olayından aranıyordu
Bilecik'e nefes aldıracak projenin temeli atıldı Atatürk Parkı'nın temelleri atan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Kimseden destek istemiyoruz, gölge etmesinler başka ihsan istemez" "İsmini de Atatürk Parkı koymaktan gurur duyuyoruz"
YEREL HABERLER Bilecik'e nefes aldıracak projenin temeli ...
İl Başkanı Karabıyık'tan Bilecik Sağlık-Sen'e ziyaret
YEREL HABERLER İl Başkanı Karabıyık'tan Bilecik Sağlık-Sen'e ziyaret
Ekipleri alarma geçiren ihbar
YEREL HABERLER Ekipleri alarma geçiren ihbar
41 kişi kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER 41 kişi kan bağışında bulundu
Mehmet Nuri Efendi Anaokulu hizmete giriyor
YEREL HABERLER Mehmet Nuri Efendi Anaokulu hizmete giriyor
Sel sonrası tarım arazilerinde inceleme
YEREL HABERLER Sel sonrası tarım arazilerinde inceleme
Deprem Bozüyük’te de hissedildi
YEREL HABERLER Deprem Bozüyük’te de hissedildi
Tek karış boş arazi bile değerlendirilecek Atıl durumda bırakılan araziler ile hazine arazileri ''Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi'' kapsamında değerlendirilecek Bilecik Valisi Bilal Şentürk; "Bir karış toprağımızı bile boş bırakmayıp, değerlendirmeliyiz" "Bin rakımlı olan bölgedeki topraklarımızın ne kadar verimli topraklar olduğunu bire bir görmüş olduk"
YEREL HABERLER Tek karış boş arazi bile değerlendirilecek Atıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X