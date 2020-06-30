Park halindeki araç bir anda alev aldı

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Bilecik’te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi üzerinde Nihat Ç.'ye ait 67 TH 960 plakalı otomobil park halindeyken bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Ön konsoldan çıkan dumanlar yerini alevlere bırakırken, araçtan çıkan dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden vatandaşlar yangını söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, yangının elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

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