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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı

İHA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.

Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2020 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'te ihracat ve ithalat azaldı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bilecik'te 2020 Mayıs ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 13,6 artarak 7 milyon 478 bin dolar, ithalat ise yüzde 39,9 oranında azalarak 4 milyon 175 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 40,9, ithalat yüzde 27,8 azaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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