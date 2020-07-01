Gölpazarı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri yapıldı.

Normalde Nisan ayında yapılması gereken Gölpazarı Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimleri, Korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle bu ay yapıldı. Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılan seçim, sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleştirildi. Yapılan seçimde ilçeye bağlı köy muhtarlardan en fazlan oyunu alan Arıcaklar Köyü Muhtarı Arif Küçüköztaş ve Karaağaç Köyü Muhtarı İbrahim Demir, 1 yıllığına Köylere Hizmet Götürme Birliği üyeliğine seçildiler.

Öte yandan İl Genel Meclis üyeleri Mustafa Özkan ve Erkan Erdem seçime girmeden otomatik olarak Köylere Hizmet Götürme Birliği üyesi seçildi.

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