Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, faciaya yol açtı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek, faciaya yol açtı. Kaza 6 kişi yaralandı.,

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te Osmaneli ilçesi istikametine seyir halindeki bulunan 11 AAG 786 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa Dinç (31), Bien Seramik önüne geldiğine direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil ilk olarak orta refüjü geçerek, karşı şeride geçti. Bir süre bu şeritte ilerleyen araç Osmaneli'nden Bilecik istikametine seyir halindeki Hasar Üzer (61) yönetimindeki 16 ACM 308 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hasar Üzer ve araç içinde yolcu olarak bulunan Sedat Üzer (31), Fethiye Üzer (55), Sinan Üzer (36) yaralandı. Diğer araçta yolcu olarak Sinan Paycı (21) ile araç içinde sıkışan sürücü Mustafa Dinç'te yaralandı. Yaralılardan araç içinde sıkışan Mustafa Dinç harici olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Dinç, olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken, o da Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, OsmaneliBilecik karayolu uzun süre kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Kaza yapan ve kullanılmaz hala gelen araçlar çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken, trafik normale döndü.

Yaralıların sağlık durumlarının yapılan tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.

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