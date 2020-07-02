Bilgisayar laboratuvarları üniversite öğrencilerinin hizmetinde

Bilecik Şeyh Ededbali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerine yönelik olarak, dönem sonu sınavlarında internet bağlantısı ve bilgisayar ortamı sağlamak için merkez ve ilçe yerleşkelerinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını açma kararı aldıklarını söyledi.

Rektör Beydemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilgisayar laboratuvarlarından yararlanmak isteyen tüm öğrenciler, üniversitemizin Gülümbe Yerleşkesi ile fakülte ve meslek yüksek okullarımızın bulunduğu Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt ilçelerinde bulunan yerleşkelerdeki tüm teknolojik ve dijital imkanlardan temmuz ayı boyunca istifade edebilecekler. Öğrencilerin hizmet alabilmeleri için ilgili yerleşkelerdeki yetkililerden randevu almaları ve gelirken öğrenci kimliklerini veya öğrenci belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir" dedi.

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