İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz'dan açıklama "Pelitözü Gölpark ilgili mahkeme ne karar verirse herkes saygılı olacak"

İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Pelitözü Gölpark'ın İl Özel İdaresine geri tahsisinin, Cumhur İttifakının 12 kabul ve Millet İttifakının 9 red oyu ile geçtiğini söyleyerek, "Pelitözü Gölpark ilgili belediye mahkeme gidecek herhalde. Mahkeme sonuçları ne çıkarsa o karar verilecek ve herkes saygılı olacak bu durumda" dedi.

Bu oylama sonucu Pelitözü Gölpark'ın İl Özel İdareye devrinin gerçekleştiğini anlatan İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, "Biliyorsunuz Pelitözü Gölpark belediye zamanında 4 yılda benim sorumluluğumda çalıştı orası. Tabi ki orada şuan tartışılan bir içkili yerlerin belirlenmesi tartışması var. Orada kendi, arkadaşları ve aileleriyle gelen vatandaşlarımız içki içiyor. Bizim oradaki tavrımız içkili mekan ruhsatı verilmesi konusunda oldu. Belediye buraya talep edene içkili ruhsat vereceğini açıklamasının ardından biz çalışmalarımıza başladık. Komisyonumuz Pelitözü Gölpark'a giderek, araştırmalar yaptı. Burada bir içkili mekan açılmaması kararına vardı. Burasının bize devrinin ardından vatandaşlara içki içirecek misiniz? sorusuna gelirsek, Ben içki içenle içmeyeni nereden bileceğim. İnsanlar yanında getiriyor ve oralarda içiyor. Orada bir yasak uygulanması o kişisel haklara girer, kişisel özgürlüğe girer. Ama meclisimizde böyle bir karar gelirse değerlendirilir. Orası içkili bir mekan değil, zaten içki içilemez. Ama vatandaşlar cebinde getirmiş, arabasında getirmiş ve otururken orada içiyor. Yani eskiden nasılsa o şekilde devam edecek. Pelitözü Gölpark ilgili belediye mahkeme gidecek herhalde. Mahkeme sonuçları ne çıkarsa o karar verilecek ve herkes saygılı olacak bu durumda" dedi.



"Benim meclis başkanlı, OSB'lerde ve Ankara'da görevlerim var"

Başkan Yılmaz, açıklamasının devamında, geçtiğimiz günlerde Köylere Hizmet Götürme Birliği üye seçimlerini değerlendirerek, "Muhtarlarımız Zeki ve Zafer beyleri tercih etti. Zaten benim meclis başkanlı, OSB'lerde ve Ankara'da görevlerim var. Bunları da yerine getirmem gerekiyor. Biz kendi aramızda grup olarak arkadaşa dedim ki, hakla hizmet noktasında görevlerimizi ihmal etmeyelim, böyle görev paylaşımı yaptık. Neden aday oldunuz derseniz mecbur aday oldum. Olmaya da bilirdim" diye belirtti.

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