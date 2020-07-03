AFAD İl Müdürü Demirel'den İl Müftüsü Erhun'a ziyaret

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel'den Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'a ziyaret.

İl Müftülüğü makamında gerçekleştirilen ziyarette AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel, yeni görevinde Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun'a başarılar diledi. İl Müftüsü Erhun, ziyaret ve iyi temennilerinden dolayı AFAD Bilecik İl Müdürü Demirel'e teşekkür etti.

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