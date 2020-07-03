İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'in Bilecik ziyaretleri

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretler için Bilecik'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i taşıyan helikopter bugün saat 11.15'te Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı helikopter pistine indi. Burada Ersoy'u, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya karşıladı. Düzenlenen askeri törenin ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy şeref defterini imzaladı. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından son buldu.

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