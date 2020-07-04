Önceki dönem Belediye Başkanı Can’dan İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

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Bilecik Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Müftü Ali Erhun’u makamında ziyaret etti.

Bilecik Belediyesi bir önceki dönem Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik İl Müftü Ali Erhun’a yaptığı ziyarette, yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftüsü Erhun, iyi temennilerinden dolayı Can'a teşekkür etti.

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