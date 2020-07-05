Kaymakam Çırak yapımı devam eden köy yollarını inceledi

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Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, ilçede yapımı devam eden köy yollarını yerinde inceledi.

Kaymakam Berker Çırak, KÖYDES kapsamında Bulduk ve Arapdede köylerindeki yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını İl Genel Meclis üyeleri Alattin Emral, Mehmet Pulat ve İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Sezgin birlikte inceledi. Buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekiplerin Bahçesultan ile Güde köyleri arasındaki yolda çalışmalar yapacağı öğrenildi.

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