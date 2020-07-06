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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

İHA

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonu bir evde 13,54 gr sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 0,11 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda .Ç, S.K. ve H.Ü. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.K. ve H.Ü. isimli şahıslar tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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