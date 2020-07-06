Bilecik'te uyuşturucu operasyonu, 2 kişi tutuklandı

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Bilecik'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde yapılan uyuşturucu operasyonu bir evde 13,54 gr sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 0,11 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda .Ç, S.K. ve H.Ü. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan yasal işlem yapılarak, adliyeye sevk edildi. Şahıslardan F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.K. ve H.Ü. isimli şahıslar tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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