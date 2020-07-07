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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dükkan ihalesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak

İHA

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehirİstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri, açık teklif usulü ile kiraya verilecek.

Dükkan ihalesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait muhtelif iş yerleri ve Bilecik Merkez Aşağıköy Eskişehirİstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri, açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
9 Temmuz Perşembe günü saat 10:00’da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda yapılacak olan dükkân ihalesi, Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayın ile vatandaşlara ulaştırılacağını söyleyen Bilecik Belediye Başkanın Semih Şahin, ‘’Şeffaf ve anlaşılır belediyecilik hizmetlerine yenilerini ekleyen Bilecik Belediyesi, kamuoyu ve vatandaşlarımızın bilgisi dâhilin de çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne başvurarak ulaşabileceği 108 adet dükkân ihalesi, Bilecik Belediyesi sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerdir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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