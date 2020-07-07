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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Has Oda'da gençler ile buluştu.

Gençlik Merkezinde bağlama ve saz kursu alan kursiyerlerden şarkı ve türkü dinleyen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir gençlerle de sohbet etti.

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