Bilecik’te traktör kazası, 2 yaralı

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Bilecik'te seyir halinde kontrol çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kavaklı Köyünde tarlasından traktörüne yüklediği balyalarla yola çıkan 11 EE 784 plakalı traktör sürücüsü Hasan A., köy yolunda kullandığı aracın direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlanırken, kazada sürücü ve traktör üstünde yolcu olarak bulunan B.T. yaralandı. Olay yerine Pazaryeri Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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