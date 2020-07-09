Rektör Beydemir’e tebrik ziyaretleri devam ediyor

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversite Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Korona virüs salgınının ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’e tebrik ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretler kapsamında; Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman ve Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Rektör Beydemir’e ziyarette bulundu. Misafirlerini makamında ağırlayan Rektör Beydemir, nazik ziyaretleri nedeniyle kendilerine teşekkür etti.

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