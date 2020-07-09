Bilecik'te belediye ait 34 dükkan ihaleyle yeni sahiplerini buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te belediye ait 34 dükkan ihaleyle yeni sahiplerini buldu

İHA

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi'ne ait muhtelif 34 iş yerleri Belediye Başkanı Semih Şahin'in de katıldığı ihalede yeni sahiplerini buldu.

Bilecik'te belediye ait 34 dükkan ihaleyle yeni sahiplerini buldu

Mülkiyeti Bilecik Belediyesi’ne ait muhtelif 34 iş yerleri Belediye Başkanı Semih Şahin’in de katıldığı ihalede yeni sahiplerini buldu.
Bilecik Belediyesi’ne ait muhtelif ve Bilecik merkez Aşağıköy Eskişehirİstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhane ve iş yerleri, açık teklif usulü ile ihalesi gerçekleştirildi.Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda yapılan ihalede İstasyon Mahallesi Gar Sokak’ta bulunan 8 adet iş yeri yanı sıra Ertuğrulgazi Mahallesi, Osmangazi Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesindeki dükkanlar ihale edildi.
10 adet simit arabasının ihalesi yapıldı
İhale kapsamında ayrıca şehrin çeşitli noktalarında yer alacak 10 adet simit arabası, ihale ile yeni sahiplerine kavuştu. Belediye Başkanı Semih Şahin, Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen simit arabalarında, şehrin estetik değerine katkı sunacak ve görüntü kirliliğine neden olmayacak şekilde simit satışı yapılacağını söyledi.Başkan Şahin ayrıca simit arabası ve simit satışında gerekli hijyen kurallarına da uyulması uyarısında bulundu.
Ali Rıza Özkay Caddesindeki otopark ihale edildi
İhalede ayrıca Ali Rıza Özkay Caddesi üzerinde yer alan yeni alışveriş merkezinin otoparkı ihale ile yeni sahibini bulurken, Gölpark’ta yer alan 3 adet iş yerinin ihalesi de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Semih Şahin ihale programını, vatandaşlara çalışmalarında kolaylıklar ve bol kazanç temennisini ileterek, bitirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektörlerden Pazaryeri'ne ziyaret
YEREL HABERLER Rektörlerden Pazaryeri'ne ziyaret
Rektör Beydemir’e tebrik ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Rektör Beydemir’e tebrik ziyaretleri devam ediyor
Bilecik Belediye Başkanlığından haşerelerle ilgili uyarı
YEREL HABERLER Bilecik Belediye Başkanlığından haşerelerle ilgili ...
Bilecik, Korona virüs vakası en az görülen iller arasına girdi
YEREL HABERLER Bilecik, Korona virüs vakası en az görülen iller ...
Bilecik'te fabrikanın açık hava deposunda yangın
YEREL HABERLER Bilecik'te fabrikanın açık hava deposunda yangın
Bilecik'te eş zamanlı korona virüs denetimi
YEREL HABERLER Bilecik'te eş zamanlı korona virüs denetimi
Bilecik Erzurumlular Derneğinden Rektör Beydemir'e ziyaret
YEREL HABERLER Bilecik Erzurumlular Derneğinden Rektör Beydemir'e ...
Bilecik'te 200 adet S plakası 10 yıllığına ihaleye çıkıyor Temmuz ayı Bilecik Belediye Meclis Toplantısının ilk birleşimi yapıldı
YEREL HABERLER Bilecik'te 200 adet S plakası 10 yıllığına ihaleye ...
Nesli koruma altında olan ağaç yediuyuru, Bilecik´te görüldü
YEREL HABERLER Nesli koruma altında olan ağaç yediuyuru, Bilecik´te ...
Başkan Şahin, şoför esnafı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Şahin, şoför esnafı ile bir araya geldi
Başkan Tekin muhtarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tekin muhtarla bir araya geldi
Bilecik Kent Konseyi hizmet binası açıldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Kent Konseyinden kendim için değil şehrim için bir şeyler bekliyorum’’
YEREL HABERLER Bilecik Kent Konseyi hizmet binası açıldı Bilecik ...
Türkiye’de koruma altına alınan ağaç yediuyuru doğal ortamına bırakıldı
YEREL HABERLER Türkiye’de koruma altına alınan ağaç yediuyuru doğal ...
Bilecik’te traktör kazası, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bilecik’te traktör kazası, 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyerlere çarptı, 1 yaralı
Hastane var, yerini gösteren bir tane tabela yok
YEREL HABERLER Hastane var, yerini gösteren bir tane tabela yok
Başkan Şahin, "Tarih yapanlarla anılır, yıkanlarla değil" Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; "Atatürk Parkından kamu zararı olursa da ben cebimden ödeyeceğim" "Bizim kişilerle işimiz yok, yeter ki Bilecik'te güzel işler olsun" "Kestiğimiz suyun içme suyu olarak analiz yok"
YEREL HABERLER Başkan Şahin, "Tarih yapanlarla anılır, yıkanlarla ...
Kaymakam Yavuz, yapımı devam eden köy yolunda incelemede bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Yavuz, yapımı devam eden köy yolunda ...
İl Müdürü Yasin Özdemir Has Oda'da gençler ile buluştu.
YEREL HABERLER İl Müdürü Yasin Özdemir Has Oda'da gençler ile buluştu. ...
Osmaneli'nde bu yıl 28 bin ton karpuz hasadı bekleniyor 319 çiftçi bu yıl 4 bin dönüm araziye ektikleri karpuzun ilk kırımını yaptılar Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur "Medetli köyü çiftçilerimiz 10 bin dönümlük bir arazide karpuz, kavun, domates, gibi çeşitli ürünler yetiştirmekte"
YEREL HABERLER Osmaneli'nde bu yıl 28 bin ton karpuz hasadı ...
Dükkan ihalesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak
YEREL HABERLER Dükkan ihalesi sosyal medya hesaplarından canlı ...
1308 Osmaneli Belediyespor yaz spor okulları başladı
YEREL HABERLER 1308 Osmaneli Belediyespor yaz spor okulları başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X