Kuş yuvaları Osmangazi Parkındaki yerini aldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan kuş yuvaları Osmangazi Parkı'ndaki ağaçlara yerleştirildi.

Yaz ayları ile birlikte ilçedeki yeşil alanlardaki yabani hayvan popülasyonu renkli görüntüler oluştururken, ekipler kuşlar için önemli bir projeye imza attı. Yapılan çalışmalar özellikle çevredeki vatandaşlardan tam not aldı.

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