Emekliye ayrılan vali yardımcılarına veda yemeği

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Bilecik Vali Yardımcıları Akın Yılmaz ve Burhan Terzioğlu emekliye ayrıldı.

Düzenlenen veda yemeğinde Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcıları Yılmaz ve Terzioğlu'na, sivil hayatlarında aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat dileğinde bulundu.

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