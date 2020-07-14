Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam geldi.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin onayı ile Bilecik şehir içi dolmuş ücretlerine yüzde 10 zam gelirken, öğrenci: 2 TL’den, 2.25 TL’ye, tam ücret ise, 2,50 TL'den, 2,75 TL'ye yükseldi.

Gölpark, YHT ve terminal hatlarında zam yok

Yeni tarife kapsamında ise, Gölpark, Yüksek Hızlı Tren ve Terminal ücretlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.